Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Ростовской области 2 октября. Жителей региона предупредили в донском ГУ МЧС.Так, пожароопасность пятого класса прогнозируется в 17 муниципальных образованиях. А точнее - в Белокалитвинском, Боковском, Верхнедонском, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Орловском, Советском, Усть-Донецком, Цимлянском, Чертковском, Шолоховском районах, а также в городах Волгодонске, Донецке и Каменске-Шахтинском.В свою очередь пожароопасность четвертого класса будет действовать в 22 муниципалитетах. Сухая трава может легко загореться в Азовском, Багаевском, Веселовском, Красносулинском, Кашарском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Мартыновском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Обливском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Тарасовском и Тацинском районах, а также в городах Азове, Шахты, Новошахтинске, Гуково и Зверево.Пожароопасность до третьего класса ожидается на остальной территории региона.Жителям рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе не разводить костры, а также не бросать горящие спички с окурками.