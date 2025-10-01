В Ростове пожарные ликвидировали крупное возгорание на монтажном складе

Фото: соцсети

В Ростове пожарные ликвидировали крупный пожар на монтажном складе. Инцидент случился 1 октября на улице Технологической, когда очевидцы заметили густой столб дыма и сообщили об этом в экстренные службы.- На место происшествия были направлены 24 спасателя и 11 единиц техники, которые справились с возгоранием в течение часа.Огонь вспыхнул в металлическом ангаре, где находились поддоны, - отметили в региональном ГУ МЧС.Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, и пожарные оперативно ликвидировали пламя.К счастью, никто не пострадал.