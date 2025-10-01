Новости
Из-за критического обмеления Дона в Ростове отменили экскурсионные теплоходы

Из-за критического обмеления Дона в Ростове отменили экскурсионные теплоходы. Об этом стало известно 1 октября.

Уже несколько дней жители наблюдают низкий уровень воды в реке Дон. Мощным ветром сдуло большую часть воды с левого берега. Причем теперь и в центре водоема у Ворошиловского моста образовался остров.

Маловодье представляет опасность для транспорта. На недостаточной глубине судно может сесть на мель.

По этой причине 30 сентября и 1 октября отменили рейсы теплохода «Валдай». А 1 октября стало известно об отмене рейсов теплоходов «ДонТур». Компания проводит водные экскурсионные маршруты по Дону. В настоящий момент не известно, на какой срок отменены рейсы. По всей вероятности экскурсионные теплоходы не возобновят работу до восстановления нормального уровня воды в Дону.
Фото: Дондей
