На Дону застройщик через суд через суд пытается вернуть разрешение на строительство

Фото: Дом.РФ

В Ростове-на-Дону идет судебное разбирательство, в рамках которого строительная фирма пытается восстановить свое право на ведение строительных работ в исторической части города. С подробностями дела можно ознакомиться в документах Арбитражного суда Ростовской области.Предметом спора является отмена ранее выданного разрешения на строительство, принадлежащего предприятию «СК-Эволюция». В конце 2023 года компании было предоставлено право на постройку девятиэтажного жилого дома на 47 квартир общей площадью 3,2 тыс. кв. м по адресу: ул. 7 Февраля, 2/99. Изначально документ был действителен до марта 2025 года, но в марте текущего года был отозван управлением архитектуры Ростова-на-Дону.Застройщик, не согласившись с таким исходом событий, обратился с иском в суд, заявляя о нарушении своих законных прав и экономических интересов.Как сообщили представители Арбитражного суда Ростовской области, организация утверждает, что у отзыва разрешения не было законных оснований, и считает действия управления неправомерными.Необходимо отметить, что это не единственный случай в Ростове-на-Дону. Ранее общественный протест повлек за собой приостановку строительства бизнес-центра на Береговой, 23 после акций протеста местных жителей.