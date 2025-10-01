В спортивных командах Ростова произошли значительные изменения в сентябре

Фото: ФК Ростов

В сентябре в Ростове-на-Дону спортивные команды региона пережили значительные изменения.ФК «Ростов» сумел преодолеть серию неудач и покинул зону вылета в турнирной таблице чемпионата России. В начале сезона команда потерпела несколько поражений и заняла 14-е место из 16 возможных. Однако в конце сентября, благодаря победам и ничьим, ростовчане поднялись на 11-ю строчку. Одним из ключевых матчей стал поединок с ЦСКА, где футболисты «Ростова» забили гол и одержали победу.Гандбольный клуб из Ростова удивил своих поклонников новостью об уходе капитана Юлии Манагаровой. Спортсменка объявила о завершении своей карьеры. 3 октября Юлия выйдет на поле в последний раз в Ростове-на-Дону.Баскетболисты команды «БАРС-РГЭУ» не сдаются и продолжают свои выступления и тренировки, несмотря на трудности. В августе стало известно, что для домашних матчей до сих пор не найдена подходящая спортивная площадка. Возникли сомнения относительно дальнейшего участия команды из Ростова в регулярном чемпионате России. Кроме того, большинство игроков покинули команду.Однако в начале сентября болельщики получили хорошие новости: «БАРСы» всё же примут участие в Суперлиге, а площадка для матчей наконец найдена. Также в команду пришли новые игроки. Правда, пока что матчи будут проводиться в Краснодаре, так как в подходящем месте для игр нет табло. Его обещают установить к ноябрю.