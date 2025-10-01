Уже три недели в Ростове-на-Дону ведутся активные поиски 20-летнего парня

Фото: Лиза Алерт

Уже три недели в Ростове-на-Дону ведутся активные поиски 20-летнего Антона Вершинина, пропавшего без вести. С 14 сентября отсутствует какая-либо информация о его местонахождении.В указанный день Антон ушел из дома, не поставив в известность своих близких. Родные, встревоженные его отсутствием к назначенному часу, организовали самостоятельные поиски. После того как молодой человек перестал отвечать на мобильные вызовы, семья обратилась за содействием в полицию. Вскоре к розыскным мероприятиям присоединились волонтеры.Описание пропавшего: рост - приблизительно 180 сантиметров, стройное телосложение, тёмные волосы, карие глаза.В день исчезновения на Антоне были чёрный свитер, белая футболка, чёрные джинсы, чёрные кроссовки.Всех, кому известны какие-либо обстоятельства, касающиеся местонахождения Антона Вершинина, просят сообщить в ближайшее отделение полиции либо позвонить на телефон горячей линии: 8-800-70-54-52.