Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

За минувшие сутки при пожарах погибли двое мужчин в Ростовской области

За минувшие сутки при пожарах погибли двое мужчин в Ростовской области
За минувшие сутки 30 сентября при пожарах погибли двое мужчин в Ростовской области.

В хуторе Тацинского района произошел трагический инцидент: в результате пожара погиб 60-летний мужчина. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность дымохода отопительной печи, сообщает дознаватель ведомства.

Еще одна трагедия произошла в городе Шахты. Там во время тушения частного дома обнаружили тело 59-летнего мужчины.

- Причину возгорания установят дознаватели, - уточнили в региональном ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.