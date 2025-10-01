За минувшие сутки при пожарах погибли двое мужчин в Ростовской области
За минувшие сутки 30 сентября при пожарах погибли двое мужчин в Ростовской области.
В хуторе Тацинского района произошел трагический инцидент: в результате пожара погиб 60-летний мужчина. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность дымохода отопительной печи, сообщает дознаватель ведомства.
Еще одна трагедия произошла в городе Шахты. Там во время тушения частного дома обнаружили тело 59-летнего мужчины.
- Причину возгорания установят дознаватели, - уточнили в региональном ГУ МЧС.