Ураганный ветер выдул воду и обнажил дно реки Дон в Ростове: шокирующие кадры

Фото: Дондей

В городе Ростове из-за сильного ветра с реки Дон ушла вода. Кадры оголенного дна были сняты 1 октября.Уже несколько дней в регионе наблюдается резкий спад уровня воды в реках. Синоптики объясняют, что причиной обмеления является ветровой сгон. Мощные порывы ветра уносят воду от берега в открытое море.С конца сентября воду стало сдувать с левого берега набережной донской столицы. Ежедневно площадь обнаженного дна расширяется. Теперь и в центре реки у Ворошиловского моста образовался настоящий остров.Природное явление привлекает внимание горожан. Они приходят на набережную, чтобы сфотографировать и осушенную реку. Причем некоторые жители берут с собой металлоискатели, чтобы найти сокровища.Как информируют в Гидрометцентре, сильный ветер продержится в Ростовской области до конца 2 октября.