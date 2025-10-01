Очередной безумный поступок: Чеботарев выложил плитку в салоне дорогой машины

Фото: Скриншот с видео

Ростовский каскадер выложил плитку в салоне дорогой машины. Кадрами с очередным безумным поступком Чеботарев поделился в соцсетях 30 сентября.Для эксперимента был выбран автомобиль «Макларен».Его стоимость составляет более 19 миллионов рублей. Экстремал с помощью лопаты стал закидывать щебенкой передние сидения. Битый камень заполнил салон до руля.Затем автор ролика засыпал строительную смесь и разбавил ее водой. Он начал укладывать плитку, ровняя ее лопаткой и линейкой. Чтобы сделать это, пришлось просовываться через окно иномарки. Работу не прекратили, пока не покрыли плиткой всю площадь.Свое видео Чеботарев подписал: «Мама, я плиточник».