Очередной безумный поступок: Чеботарев выложил плитку в салоне дорогой машины

Ростовский каскадер выложил плитку в салоне дорогой машины. Кадрами с очередным безумным поступком Чеботарев поделился в соцсетях 30 сентября.

Для эксперимента был выбран автомобиль «Макларен».

Его стоимость составляет более 19 миллионов рублей. Экстремал с помощью лопаты стал закидывать щебенкой передние сидения. Битый камень заполнил салон до руля.

Затем автор ролика засыпал строительную смесь и разбавил ее водой. Он начал укладывать плитку, ровняя ее лопаткой и линейкой. Чтобы сделать это, пришлось просовываться через окно иномарки. Работу не прекратили, пока не покрыли плиткой всю площадь.

Свое видео Чеботарев подписал: «Мама, я плиточник».
Фото: Скриншот с видео
