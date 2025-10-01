Предупреждение о риске ДТП на М-4 из-за непогоды продлили в Ростовской области

Фото: Дондей

Водителей Ростовской области предупредили о риске дорожно-транспортных происшествий на автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды. Об этом проинформировали в «Автодоре».По информации синоптиков, на трассе местами ожидаются дожди. Осадки будут идти до ночи 1 октября. Непогода будет и в Краснодарском крае.По этой причине на проезжей части возрастает риск возникновения дорожных аварий. Из-за мокрой дороги ухудшает сцепление колес автомобиля с дорожным покрытием.Водителей просят быть внимательнее. В этот период важно избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.