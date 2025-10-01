Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Предупреждение о риске ДТП на М-4 из-за непогоды продлили в Ростовской области

Предупреждение о риске ДТП на М-4 из-за непогоды продлили в Ростовской области
Водителей Ростовской области предупредили о риске дорожно-транспортных происшествий на автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды. Об этом проинформировали в «Автодоре».

По информации синоптиков, на трассе местами ожидаются дожди. Осадки будут идти до ночи 1 октября. Непогода будет и в Краснодарском крае.

По этой причине на проезжей части возрастает риск возникновения дорожных аварий. Из-за мокрой дороги ухудшает сцепление колес автомобиля с дорожным покрытием.

Водителей просят быть внимательнее. В этот период важно избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.