Имущество ТагАЗа продали на аукционе за 19,2 миллиона



Имущество Таганрогского автомобильного завода купил ростовчанин за 19,2 миллиона рублей. О результатах аукциона сообщили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



Автомобильное оборудование ТагАЗа являлось предметом залога компании «Хепри Файненс Лимитед». Начальная цена лота составляла 32 миллиона рублей. Житель донской столицы Александр Недорез предложил ставку в 19,2 миллиона за универсальный станок с ЧПУ и другие производственные устройства. В итоге ростовчанин выкупил имущество.



Отметим, что таганрогский автомобильный завод начал свою деятельность в 1998 году. Компания заключила контракт с зарубежными фирмами и выпускала машины «Пежо»,«Хендай Акцент», а также производила автомобили под собственным брендом. Предприятие признали банкротом в 2014 году, а владелец завода Михаил Параманов переехал во Францию.