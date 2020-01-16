Имущество Ростовского электрометаллургического завода выставили на торги за 6,6 млрд



Имущество ООО «Ростовский электрометаллургический завод» выставили на торги за 6,6 миллиарда рублей. Данные об этом размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



Всего распродают около ста лотов. Самый дорогой из них включает здания, офисную технику, оборудование и хозяйственный инвентарь завода. Начальная цена лота – 6,5 миллиарда рублей. На торги также выставили автомобили, спецтехнику изделия из металла.



ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» было основано в 2004 году в Шахтах. Предприятие занималось производством стали в слитках. РЭМЗ признали банкротом в апреле 2019 года.

