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Имущество Ростовского электрометаллургического завода выставили на торги за 6,6 млрд

Имущество Ростовского электрометаллургического завода выставили на торги за 6,6 млрд
Имущество ООО «Ростовский электрометаллургический завод» выставили на торги за 6,6 миллиарда рублей. Данные об этом размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Всего распродают около ста лотов. Самый дорогой из них включает здания, офисную технику, оборудование и хозяйственный инвентарь завода. Начальная цена лота – 6,5 миллиарда рублей. На торги также выставили автомобили, спецтехнику изделия из металла.

ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» было основано в 2004 году в Шахтах. Предприятие занималось производством стали в слитках. РЭМЗ признали банкротом в апреле 2019 года.

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