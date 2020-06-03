В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняется выше единицы
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняется выше единицы. Информацию об этом публикует правительство.
На данный момент коэффициент распространения коронавируса равен 1,24. Показатель заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения – 137. Коэффициент выше единицы сохраняется на Дону с 2 июня. Напомним, ограничения могут ослабить, если показатель будет ниже единицы в течение недели.
За весь период в Ростовской области выявили 5 753 случая заражения коронавирусом. Жертвами коронавируса стали 43 человека. Выздоровели 2 157 пациентов.