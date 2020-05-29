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На Дону коэффициент распространения коронавируса не превышает единицу

На Дону коэффициент распространения коронавируса не превышает единицу
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса по-прежнему не превышает единицу. Об этом пишет донское правительство.

По данным на 1 июня, коэффициент распространения инфекции – 0,9. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 117,6.

Напомним, губернатор Василий Голубев сообщал, что ограничения начнут смягчать, если коэффициент распространения не будет превышать единицу в течение семи дней. По его словам, это процесс будет проходит поэтапно.

На Дону выявили 4 942 случая заражения коронавирусом. Число выздоровевших достигло 1 742 человек. За весь период от COVID-19 скончались 38 пациентов.

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