На Дону продолжает расти коэффициент распространения коронавируса
В Ростовской области продолжает расти коэффициент распространения коронавируса. Об этом сообщает правительство донского региона.
По информации на 3 июня, коэффициент распространения (Rt) составил 1,2. В настоящее время на 100 тысяч населения насчитывается 128 случаев. Сутками ранее, 2 июня, коэффициент был ниже – 1,09.
За сутки подтвердились еще 178 случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных за весь период составило 5 373. Жертвами коронавируса стали 40 заболевших, выздоровели 1 950 пациентов.
Добавим, что от снижения Rt зависит снятие введённых ограничений. Если на протяжении длительного времени он держится ниже единицы, то объявляется переход к очередному этапу снятия запретов.
Накануне, 2 июня, в правительстве региона приняли решение о возобновлении плановой госпитализации и посещении поликлиник. Областным спортивным сборным разрешили тренироваться.