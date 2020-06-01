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На Дону продолжает расти коэффициент распространения коронавируса

На Дону продолжает расти коэффициент распространения коронавируса
В Ростовской области продолжает расти коэффициент распространения коронавируса. Об этом сообщает правительство донского региона.

По информации на 3 июня, коэффициент распространения (Rt) составил 1,2. В настоящее время на 100 тысяч населения насчитывается 128 случаев. Сутками ранее, 2 июня, коэффициент был ниже – 1,09.

За сутки подтвердились еще 178 случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных за весь период составило 5 373. Жертвами коронавируса стали 40 заболевших, выздоровели 1 950 пациентов.

Добавим, что от снижения Rt зависит снятие введённых ограничений. Если на протяжении длительного времени он держится ниже единицы, то объявляется переход к очередному этапу снятия запретов.

Накануне, 2 июня, в правительстве региона приняли решение о возобновлении плановой госпитализации и посещении поликлиник. Областным спортивным сборным разрешили тренироваться.

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