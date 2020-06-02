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На Дону коэффициент распространения коронавируса снова превысил единицу

На Дону коэффициент распространения коронавируса снова превысил единицу
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снова превысил единицу. Данные опубликованы на сайте регионального правительства.

Коэффициент распространения колронавируса достиг 1,28. Показатель заболевших – 132,2 на 100 тысяч населения.

Напомним, в течение нескольких дней коэффициент распространения сохранялся ниже единицы, однако уже 2 июня снова ее превысил. От этого показателя зависит возможность дальнейшего смягчения ограничений в Ростовской области.

В Ростовской области зарегистрировано 5,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Вылечились от COVID-19 более двух тысяч человек. Скончались за весь период 43 пациента.

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