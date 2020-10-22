Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области к аппаратам ИВЛ подключены 173 тяжелобольных пациента с COVID-19

В Ростовской области к аппаратам ИВЛ подключены 173 тяжелобольных пациента с COVID-19
В Ростовской области 173 пациента, зараженных коронавирусом, подключены к аппаратам ИВЛ. Уже вторые сутки количество тяжелобольных инфицированных не изменяется. О данных на 24 октября сообщили в региональном правительстве.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены заболевшие, состояние здоровья которых оценивается как тяжелое. Эти пациенты не могут дышать самостоятельно. При этом лечение в стационарах получают 2 188 ковидных пациентов.

С начала пандемии на Дону выявили 28 440 человек, подхвативших COVID-19. Только за последние сутки 301 житель получил положительные результаты тестов на коронавирус. Опасная инфекция отняла жизни 734 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.