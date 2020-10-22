В Ростовской области к аппаратам ИВЛ подключены 173 тяжелобольных пациента с COVID-19

В Ростовской области 173 пациента, зараженных коронавирусом, подключены к аппаратам ИВЛ. Уже вторые сутки количество тяжелобольных инфицированных не изменяется. О данных на 24 октября сообщили в региональном правительстве.К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены заболевшие, состояние здоровья которых оценивается как тяжелое. Эти пациенты не могут дышать самостоятельно. При этом лечение в стационарах получают 2 188 ковидных пациентов.С начала пандемии на Дону выявили 28 440 человек, подхвативших COVID-19. Только за последние сутки 301 житель получил положительные результаты тестов на коронавирус. Опасная инфекция отняла жизни 734 пациентов.