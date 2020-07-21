В Ростовской области 44 пациента с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

В Ростовской области 44 пациента с COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает региональное правительство.Состояние заболевших оценивается как тяжелое. Самостоятельно дышать они не могут, поэтому инфицированных подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.Аппарат ИВЛ запускает в легкие под давлением воздушную смесь с определенным содержанием кислорода, который требуется пациенту. Необходимая цикличность дыхательного процесса также учитывается при работе устройства.Коронавирус за последние сутки подтвердился у 122 человек, а общее число заболевших достигло 12 020. С начала пандемии от COVID-19 на Дону погиб 201 человек.