На Дону 47 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

В Ростовской области 47 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» подключены к аппаратам ИВЛ. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.В связи с тем, что заболевшие не могут нормально дышать, их подключили к аппаратам ИВЛ. Состояние здоровья инфицированных расценивается как тяжелое.С начала пандемии от COVID-19 скончались 219 человек. За последние сутки коронавирус подтвердился у 134 жителей области. Лечение в стационарах получают 865 пациентов. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 39,7%.