Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону 47 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

На Дону 47 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких
В Ростовской области 47 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» подключены к аппаратам ИВЛ. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.

В связи с тем, что заболевшие не могут нормально дышать, их подключили к аппаратам ИВЛ. Состояние здоровья инфицированных расценивается как тяжелое.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 219 человек. За последние сутки коронавирус подтвердился у 134 жителей области. Лечение в стационарах получают 865 пациентов. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 39,7%.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.