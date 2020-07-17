В Ростовской области 48 человек с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

В Ростовской области 48 пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает региональное правительство.Состояние здоровья заболевших тяжелое. Они не могут самостоятельно нормально дышать.При коронавирусе в результате осложнений может развиваться острая дыхательная недостаточность, которую необходимо устранять методом искусственной вентиляции лёгких. Это состояние неотложное, поскольку нарушение газообмена может вызвать смерть пациента.Стоит отметить, что за последние сутки COVID-19 подтвердился у 123 человек. Общее число заболевших достигло 11 657.Лечение в стационарах получают 773 пациента. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 34,8%.