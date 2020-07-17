В Ростовской области 48 человек с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
В Ростовской области 48 пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает региональное правительство.
Состояние здоровья заболевших тяжелое. Они не могут самостоятельно нормально дышать.
При коронавирусе в результате осложнений может развиваться острая дыхательная недостаточность, которую необходимо устранять методом искусственной вентиляции лёгких. Это состояние неотложное, поскольку нарушение газообмена может вызвать смерть пациента.
Стоит отметить, что за последние сутки COVID-19 подтвердился у 123 человек. Общее число заболевших достигло 11 657.
Лечение в стационарах получают 773 пациента. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 34,8%.