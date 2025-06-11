Ростовчан могут оштрафовать за тараканов, мусор и шум в квартирах

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Жителям Ростовской области напомнили о штрафах за нарушение некоторых правил во многоквартирных домах.Если соседи шумят по ночам, их могут оштрафовать на 4000 рублей. Шум включает вечеринки, громкую музыку, строительные работы в тихий час, лай собак, телевизор, громкий смех и ссоры. Для доказательства достаточно видео с указанием времени и даты. Рекомендуется записать несколько роликов и подать коллективную жалобу участковому.За незаконную перепланировку квартиры можно получить штраф до 5000 рублей и обязанность вернуть все в прежний вид. Несущие стены в домах поддерживают их прочность, и их разрушение может привести к обрушению.За курение на лестнице, в лифте, подъезде или на балконе могут оштрафовать на 3000 рублей. Если окурок упадет и повредит имущество соседей, тоже возможен штраф.Закон призывает следить за чистотой в доме. Нельзя оставлять мусор в подъезде, выгуливать животных там же, а также хранить старую мебель и ненужные вещи. За это могут оштрафовать на 1000 рублей. Соседи могут пожаловаться в Роспотребнадзор, если подозревают, что в квартире есть тараканы или мыши.