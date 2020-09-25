Донские депутаты обсудили соблюдение закона о тишине и покое

В Законодательном собрании Ростовской области обсудили актуальные проблемы соблюдения закона о тишине и покое. Заседание провел комитет по госстроительству, законодательству, правопорядку и местному самоуправлению. В обсуждении приняли участие представители административной инспекции, исполнительной власти, муниципальных образований и полиции региона.Председатель комитета Донского парламента по законодательству Александр Косачев отметил, что нарушение тишины и покоя граждан - проблема довольно распространенная. Шум мешает полноценному сну и отдыху, что снижает работоспособность. Негативные последствия особенно остро сказываются на людях преклонного возраста и детях.- Жалобы на шумных соседей и громкую музыку из машин и заведений регулярно поступают в адрес Заксобрания, - поделился Александр Косачев. - Люди говорят о бездействии полиции и органов местного самоуправления в этих случаях. Зачастую граждане просят объяснить положения областного закона.Участники собрания пришли к мнению, что нарушение тишины и покоя зачастую остается безнаказанным из-за особенностей административного законодательства. Полиция не может составлять протоколы об административных правонарушениях, а органы местного самоуправления не имеют права приходить к гражданам домой и допрашивать их. В связи с этим закрепление ответственности за данное правонарушение на федеральном уровне решит эту проблему.- Сенатор Ирина Рукавишникова, представляющая в Совете Федерации Ростовскую область, добилась включения ответственности за нарушение тишины и покоя в новую редакцию КоАП. Мы надеемся, что правовая коллизия будет разрешена в случае принятия нового Кодекса, - подчеркнул Косачев.Однако пока новый Кодекс РФ об административных нарушениях не принят, депутаты продолжают искать возможности его доработки. В случае необходимости будут инициированы соответствующие поправки.Напомним, что согласно закону нарушение тишины и покоя с 23.00 до 7.00 следующего дня (в выходные и праздники - до 8:00) грозит штрафом от 500 до 3 000 рублей. В случае, если тишину и покой нарушат громкой музыкой, использованием пиротехники или сигнализацией и другим шумом, штраф увеличится до 600-4 000 рублей.За повышенную громкость телевизора, магнитофона, радиоприемника или других звуковоспроизводящих устройств днем могут выписать штраф от 500 до 1 000 рублей. В зависимости от ситуации нарушение может обойтись предупреждением.