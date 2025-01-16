В Ростовской области изменили маршрут трех пригородных автобусов

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области обновилась сеть маршрутов пригородных автобусов. Об этом сообщил в социальных сетях Виталий Дьячкин, глава администрации Константиновского района. Начиная с 21 января автобусы, выезжающие из Константиновска, будут делать конечную остановку на главном автовокзале в Ростове-на-Дону.Расписание поездок по маршруту «Константиновск — Ростов-на-Дону» выглядит следующим образом: 5:00, 8:50, 12:00, 14:00 и 16:30. Обратные рейсы с главного автовокзала в Ростове отправляются в 7:25, 9:40, 11:47, 13:35 и 18:30.По маршруту «ст. Мариинская – Ростов-на-Дону» автобусы отправляются из автостанции Константовска в 7:20, а в станицу можно вернуться в 17:25.Для маршрута «х. Зазерский – Ростов-на-Дону» отправление также запланировано на 6:00, обратно в хутор — в 15:30.Жителям региона стоит учитывать новые расписания при планировании своих поездок.