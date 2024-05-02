В Ростове 2 мая изменят расписание автобусов из-за футбольного матча

Фото: Rostov.ru.

В Ростове 2 мая состоится домашний матч ФК «Ростов» с «Балтикой». Чтобы болельщикам было удобнее добираться на стадион и домой, расписание автобусов в этот день изменят. Актуальный график опубликован на сайте городской администрации.С 19:00 до 22:30 пассажиров отвезут к остановке «Аллея „Ростов Арена“» на автобусах № 8 (ГПЗ-10 — ТРК «Мегамаг»), № 49 (ТРК «Мегамаг» — Стройгородок) и № 65А (Институт сервиса — ТРК «Мегамаг»). Также добраться к стадиону можно на транспорте, выполняющем маршрут № 75 (площадь Карла Маркса — проспект Королева, 4).Дополнительно запустят автобусы № 39 по укороченной схеме. Они стартуют от Центрального рынка и прибывают на конечную остановку «Аллея „Ростов Арены“» вместо левобережных баз отдыха. Помимо этого, ряд маршрутов продлят до ТРК «Мегамаг». В их числе — автобусы №№ 1, 1А, 35, 42, 58, 78 и 83.