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В Ростовской области 26 декабря изменится расписание пригородных поездов

В Ростовской области 26 декабря изменится расписание пригородных поездов
Расписание пригородных поездов между Ростовом и Краснодаром временно изменится 26 декабря. Об этом сообщили в СКППК.

Состав №6264/6263, который следует по маршруту Ростов – Орловка-Кубанская – Тимашевская – Краснодар-1, отправится из Ростова-на-Дону согласно расписанию в 7:36. Прибытие на конечную станцию запланировано на 12:47.

Поезд №6174/6173, следующий по маршруту Ростов – Орловка-Кубанская, отправится со станции Ростов в 13:08 по графику. Прибытие на станцию Орловка-Кубанская запланировано на 14:46.

Более подробное расписание можно узнать на сайте СКППК.
Фото: ростов.ру
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