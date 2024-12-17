В Ростовской области 26 декабря изменится расписание пригородных поездов

Фото: ростов.ру

Расписание пригородных поездов между Ростовом и Краснодаром временно изменится 26 декабря. Об этом сообщили в СКППК.Состав №6264/6263, который следует по маршруту Ростов – Орловка-Кубанская – Тимашевская – Краснодар-1, отправится из Ростова-на-Дону согласно расписанию в 7:36. Прибытие на конечную станцию запланировано на 12:47.Поезд №6174/6173, следующий по маршруту Ростов – Орловка-Кубанская, отправится со станции Ростов в 13:08 по графику. Прибытие на станцию Орловка-Кубанская запланировано на 14:46.Более подробное расписание можно узнать на сайте СКППК.