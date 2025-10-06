Жители двух улиц Ростова уже несколько часов сидят без света из-за аварии

Фото: ДонДей

В ростовском Западном районе наблюдаются проблемы с электроэнергией, которые длятся уже несколько часов. Об этом горожанам сообщили в департаменте ЖКХ города.Сегодня вечером, около 21:00, произошло незапланированное отключение электроснабжения в многоквартирных домах на улицах Извилистой и Заводской.Предполагается, что электроснабжение будет восстановлено завтра, 7 октября, к 4:00. В данный момент специалисты ремонтных служб энергетической компании осуществляют необходимые работы для восстановления работоспособности сети.