Ростовская ГБСМП выделит около 37 миллионов рублей на ночную охрану отделений

Ростовская ГБСМП выделит около 37 миллионов рублей на ночную охрану отделений. Информация об этом появилась 6 октября на портале госзакупок.

Заказчиком выступает сама больница скорой медицинской помощи. Согласно условиям тендера, охранник должен находиться на рабочем месте с 7:00 до 19:00. Ему запрещено покидать пост без разрешения, курить, употреблять алкоголь и пропускать посторонних.

Итоги тендера подведут 11 октября. С победителем заключат контракт, который будет действовать в течение всего 2026 года.
