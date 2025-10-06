Фото: рр

Ростовская ГБСМП выделит около 37 миллионов рублей на ночную охрану отделений. Информация об этом появилась 6 октября на портале госзакупок.Заказчиком выступает сама больница скорой медицинской помощи. Согласно условиям тендера, охранник должен находиться на рабочем месте с 7:00 до 19:00. Ему запрещено покидать пост без разрешения, курить, употреблять алкоголь и пропускать посторонних.Итоги тендера подведут 11 октября. С победителем заключат контракт, который будет действовать в течение всего 2026 года.