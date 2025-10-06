Новости
В Ростовской области в прибрежной зоне незаконно распахали землю

В Ростовской области зафиксирована незаконная распашка земель в водоохранной зоне. Информация об этом поступила от Министерства природных ресурсов региона.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в окрестностях села Ремонтное кто-то произвел вспашку береговой линии притока реки Джурак-Сал.

Стоит подчеркнуть, что прибрежная защитная полоса входит в состав водоохранной зоны, предназначенной для охраны водных объектов. В целях сохранения природного ландшафта береговой линии, водоохранные зоны в России имеют особый правовой статус. В пределах этих зон и защитных полос запрещены такие действия, как распашка земли, складирование размываемых грунтов, выгул сельскохозяйственного скота, а также организация летних стоянок и купален.

Представители министерства провели инспекцию местности и установили факт неправомерной распашки прибрежной полосы собственником земельного участка.
Фото: А. Зеленин.
