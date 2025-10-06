Разбитую остановку на бульваре Комарова ростовчане просят отремонтировать второй год

фото: DonDay

В Ростове жители Северного микрорайона уже два года ждут ремонта остановки на бульваре Комарова.Еще в 2023 году на улице Добровольского, 20 была установлена одна из новых оранжевых остановок. Ее хлипкая конструкция была сразу же разгромлена местными вандалами.Все стеклянные стены, кроме одной, были жестоко выбиты. Осколки до сих пор лежат на земле и словно даже стали ее частью, слегка поблескивая на свету. Пошел второй год, как остановочный пункт стоит в таком ужасном состоянии.Недалеко от остановки находится несколько школ и детский сад. Детям и их родителям остается прятаться от плохой погоды за одной оставшейся стенкой. Но даже она не спасет от проливного дождя, снега или сильных порывов ветра.Жильцы ближайших домов надеялись, что на месте старой остановки появится новая, в рамках проекта установки умных остановок. К сожалению, этого так и не произошло.Новая остановка и ее размещение обойдутся, конечно, недешево. По данным одной из производственных компаний, сумма может варьироваться от 100 до 400 тысяч рублей. Также придется доплатить еще и за установку.Деньги на все это выделяются из городского бюджета, который формируется за счет налогов, которые собирают с граждан. По всей видимости, в бюджете есть брешь, которая не позволяет потратить лишние деньги на новую остановку.