На Дону ввели новые требования по защите диких животных

Фото: Нейросеть

В Ростовской области усилены меры по охране окружающей среды: введены новые правила, направленные на защиту фауны. Губернатор Юрий Слюсарь подписал распоряжение, регламентирующее проведение работ вблизи автомагистралей, трубопроводов, коммуникационных и энергетических сетей, а также при осуществлении различных видов производственной деятельности. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном портале областного правительства.С целью сохранения животного мира Донского региона и обеспечения свободы передвижения животных вводятся определенные ограничения. В частности, запрещается выжигание травы, использование опасных химических веществ, удобрений, реагентов и нефтепродуктов, способных нанести вред животным и их среде обитания. Также запрещено сжигание промышленных отходов и сырья без гарантии защиты животных от гибели или ухудшения условий существования.Вводится запрет на возведение непреодолимых барьеров и конструкций, препятствующих перемещению животных. Запрещается перекрывать реки и ручьи более чем на две трети их ширины, а также вырубать просеки для коммуникаций в период размножения диких животных.Предприятия и граждане обязаны в течение пяти дней сообщать в региональное министерство природных ресурсов о случаях гибели животных, вызванных производственной деятельностью, функционированием дорог, трубопроводных систем и линий электропередач.При проведении сельскохозяйственных работ рекомендуется использовать технологии и средства, не представляющие опасности для животных. При строительстве и эксплуатации мелиоративных систем необходимо обеспечивать свободный проход животных и оборудовать водозаборные сооружения защитными устройствами.