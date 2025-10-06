Новости
В Ростове жителей Суворовского напугал грохот от фейерверков

В ростовском микрорайоне Суворовский, вопреки введенным ограничениям, прогремели салюты. Инцидент был зафиксирован 6 октября около 22:40.

Неизвестны запустили салют прямо во дворе многоквартирных домов. Стоит отметить, что в Ростовской области до начала зимы действует запрет на запуск фейерверков и использование прочей пиротехники. Нарушителям грозят штрафные санкции.

Подобные действия приводят к отвлечению внимания расчетов противовоздушной обороны, которые должны обеспечивать защиту от настоящих воздушных атак.
Фото: Соцсети
