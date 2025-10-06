На Дону на торгах планируют продать здание научно-исследовательского центра

Фото: Дом.РФ

В Ростовской области объявлено о планах реализации через аукцион здания, ранее принадлежавшего научно-исследовательскому центру. Данные о предстоящих торгах опубликованы на портале дoм.pф.Предметом торгов является земельный надел площадью 4 сотки и строение площадью 551,3 квадратных метров. Указанное имущество находилось в собственности АО «ОКТБ “Орион“» из города Новочеркасска. Эта организация, основанная в 1974 году, специализировалась на проведении научных изысканий и опытно-конструкторских работ в сфере естественных и технических дисциплин. Однако в апреле 2023 года компания прекратила свою деятельность и была ликвидирована.Точная дата проведения аукциона и начальная стоимость объекта пока не определены. Тем не менее, в сопроводительной документации к аукциону указан ориентировочный период реализации – до завершения 2025 года. В настоящее время осуществляется прием необходимой документации для организации и запуска аукциона.