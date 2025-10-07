Новости
В Ростовской области в крупной партии подсолнечника в очередной раз нашли семена амброзии

В Ростовской области зафиксирован новый случай обнаружения семян амброзии в крупной партии семян подсолнечника, о чем заявили представители Россельхознадзора.

В Неклиновском районе инспекторы ведомства выявили наличие амброзии полыннолистной в 504 тоннах подсолнечника, хранившихся на складе, принадлежащем юридическому лицу. Владелец партии принял решение направить ее на дальнейшую переработку.

Важно подчеркнуть, что амброзия полыннолистная классифицируется как карантинный сорняк в соответствии с перечнем карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Этот вредоносный сорняк, распространяясь через семена вместе с посевным материалом, способен проникать в почву и засорять сельскохозяйственные угодья, включая поля, огороды, сады, луга, а также защитные лесополосы.
Фото: Нейросеть
