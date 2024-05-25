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Дополнительные автобусы свяжут Ростов-на-Дону с ЛНР

Дополнительные автобусы свяжут Ростов-на-Дону с ЛНР
Дополнительные автобусы свяжут Ростов-на-Дону с ЛНР. Об этом сообщает Минтранс России.

Запланировано, что из Ростова в Луганск и обратно будут осуществляться по два рейса, а еще один - из Ростова в Торез. Пока еще не уточнены детали, касающиеся расписания и дней курсирования автобусов.

В общей сложности к концу лета ожидается открытие 13 новых автобусных маршрутов. Помимо Ростова, дополнительные автобусы предусмотрены для связи городов ЛНР с Волгоградом, Мытищами и Москвой. Также откроются три маршрута, связывающие города ДНР с Махачкалой и Москвой.
Фото: Автовокзалы Ростовской области.
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