Фото: Автовокзалы Ростовской области.

Дополнительные автобусы свяжут Ростов-на-Дону с ЛНР. Об этом сообщает Минтранс России.Запланировано, что из Ростова в Луганск и обратно будут осуществляться по два рейса, а еще один - из Ростова в Торез. Пока еще не уточнены детали, касающиеся расписания и дней курсирования автобусов.В общей сложности к концу лета ожидается открытие 13 новых автобусных маршрутов. Помимо Ростова, дополнительные автобусы предусмотрены для связи городов ЛНР с Волгоградом, Мытищами и Москвой. Также откроются три маршрута, связывающие города ДНР с Махачкалой и Москвой.