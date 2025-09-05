Новости
В Ростовской области из-за засухи грибной сезон закончился раньше времени

В Ростовской области из-за засухи грибной сезон закончился раньше времени. С июля на привычных местах грибы не растут.

Обычно в сентябре в регионе собирают лисички, маслята и летние опята. Но в 2025 году грибы не уродились.

Грибники рассказывают, что уже больше месяца нет грибов. В других местах их много, а здесь — пусто.

Раньше в середине лета жители Дона собирали грибы ведрами. Находили огромные грибы, размером с руку. Но в конце июля они исчезли. Это из-за сильной засухи.

По словам опытного грибника Игоря Юдина, богатые урожаи были несколько лет назад. Сейчас грибов мало. Он надеется на осень, но не ждет большого урожая.

Сейчас в области начался осенний сезон грибов. В Аксайском районе уже нашли первые осиновые грузди. Если пойдут дожди, урожай будет хорошим.
