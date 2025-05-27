Грибы рыжики пошли на месяц раньше в Ростовской области

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В Милютинском районе грибники обнаружили первые рыжики. Об этом они сообщили в социальных сетях 27 мая.Грибники отмечают, что в регионе происходит смена сезона. Весенние грибы встречаются всё реже, а на их место приходят летние виды.Александр рассказал, что маслята уже теряют свою привлекательность, так как многие из них червивые и сухие. Однако он заметил появление первых рыжиков.Сезон рыжиков обычно длится с июля по октябрь. Но иногда их можно встретить и в начале лета. Александр собрал на поляне около десяти рыжиков. Это может быть признаком обильного летнего урожая. Если погода останется тёплой с периодическими дождями, грибов будет много.