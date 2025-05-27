Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Грибы рыжики пошли на месяц раньше в Ростовской области

Грибы рыжики пошли на месяц раньше в Ростовской области
В Милютинском районе грибники обнаружили первые рыжики. Об этом они сообщили в социальных сетях 27 мая.

Грибники отмечают, что в регионе происходит смена сезона. Весенние грибы встречаются всё реже, а на их место приходят летние виды.

Александр рассказал, что маслята уже теряют свою привлекательность, так как многие из них червивые и сухие. Однако он заметил появление первых рыжиков.

Сезон рыжиков обычно длится с июля по октябрь. Но иногда их можно встретить и в начале лета. Александр собрал на поляне около десяти рыжиков. Это может быть признаком обильного летнего урожая. Если погода останется тёплой с периодическими дождями, грибов будет много.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.