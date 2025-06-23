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В Ростовской области пропали грибы

В Ростовской области пропали грибы
В Ростовской области не удалось собрать летний урожай грибов, несмотря на частые дожди. Об этом сообщил Donday опытный грибник Игорь Юдин.

Уже около недели в регионе идут проливные дожди и сохраняется теплая погода. Обычно такие условия благоприятны для роста грибов, но в этом году ситуация иная.

Игорь Юдин отметил, что в Ростовской области почти нет грибных находок. В его группе отчетов практически нет сообщений о грибах, кроме как из Краснодара. Сам он на минувших выходных проверил три места, но нашел только три червивых гриба.

Грибники огорчены отсутствием урожая и ждут осени. Возможно, из-за длительной засухи почва не может впитать достаточно влаги, несмотря на продолжительные дожди.

Осенний сезон также не порадовал грибников. Осень 2024 года была сухой и без дождей.
Фото: нейросеть
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