Весенний сбор грибов в Ростовской области завершился на две недели раньше

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В Ростовской области весенний сезон грибов завершился на две недели раньше. Это сообщил опытный грибник Игорь Юдин корреспонденту Donday.На выходных 19–20 апреля он заметил резкое сокращение количества грибов. Особенно это коснулось сморчков. В Аксайском районе удалось найти лишь несколько экземпляров.Юдин отметил, что сморчки обычно растут до начала мая. В некоторые годы их можно встретить даже в начале праздников. Однако в 2025 году из-за засухи сезон закончился быстрее.Грибник выразил надежду на дожди, которые помогут рядовке майской дать обильный урожай. Также через пару недель ожидается появление подберезовиков.Напомним, что весенний сбор грибов начался 22 марта и продолжался почти месяц. За это время грибники собрали сотни килограммов урожая, а их фотографии заполнили социальные сети.