В ночь на 16 августа в Ростовской области сбили десять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего по России за ночь уничтожили 29 дронов.
* десять — над Ростовской областью,
* девять — над Ставропольем,
* четыре — в Курской области,
* по одному — в Белгородской, Брянской областях и Краснодарском крае,
* ещё три — над Азовским морем.
В Ростовской области пострадал местный житель. Дрон упал на его дом, мужчина получил перелом.