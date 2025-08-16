Фото рр

В ночь на 16 августа в Ростовской области сбили десять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Всего по России за ночь уничтожили 29 дронов.* десять — над Ростовской областью,* девять — над Ставропольем,* четыре — в Курской области,* по одному — в Белгородской, Брянской областях и Краснодарском крае,* ещё три — над Азовским морем.В Ростовской области пострадал местный житель. Дрон упал на его дом, мужчина получил перелом.