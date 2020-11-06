Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону еще 17 жителей скончались от COVID-19

На Дону еще 17 жителей скончались от COVID-19
Еще 17 жителей донского региона умерли от вируса COVID-19. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По состоянию на 8 ноября за минувшие сутки скончались 11 женщин (32, 49, 56, 58, 64, 70, 70, 73, 74 и две - 78 лет) и шестеро мужчин (63, двое – 71, двое – 73, 77 лет). Все они страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. За все время пандемии жертвами инфекции стали 946 пациентов.

Коронавирус не щадит никого. Летом от заболевания погиб 12-летний мальчик. В октябре вирус отнял жизни 23-летней девушки и 29-летнего парня.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.