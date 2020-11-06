На Дону еще 17 жителей скончались от COVID-19

Еще 17 жителей донского региона умерли от вируса COVID-19. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По состоянию на 8 ноября за минувшие сутки скончались 11 женщин (32, 49, 56, 58, 64, 70, 70, 73, 74 и две - 78 лет) и шестеро мужчин (63, двое – 71, двое – 73, 77 лет). Все они страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. За все время пандемии жертвами инфекции стали 946 пациентов.Коронавирус не щадит никого. Летом от заболевания погиб 12-летний мальчик. В октябре вирус отнял жизни 23-летней девушки и 29-летнего парня.