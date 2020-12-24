Еще 21 человек умер от коронавируса в Ростовской области

В Ростовской области еще 21 человек скончался от коронавируса. Всего к 26 декабря в регионе умерли 1 958 инфицированных.За сутки вирус унес жизни восьми мужчин в возрасте от 60 лет до 81 года. Жертвами COVID-19 также стали 13 женщин от 58 до 93 лет. Они страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. Осложнения, которые вызвала инфекция, привели к летальному исходу.В большинстве случаев от коронавируса умирают пожилые люди. Иногда жертвами становились и молодые. Летом скончался 12-летний мальчик с хроническими заболеваниями. В октябре COVID-19 унес жизни 19-летней девушки и 29-летнего мужчины.