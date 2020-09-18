В Ростовской области еще шесть человек стали жертвами коронавируса

В Ростовской области стремительно растет количество жертв коронавируса. Об этом рассказали в региональном правительстве.По состоянию на 22 сентября в регионе зафиксировали шесть новых смертельных случаев от коронавируса. Это три женщины от 57 лет до 81 года и трое мужчин от 72 лет до 81 года, все – с хроническими заболеваниями. В общем за весь период жертвами COVID-19 в области стал 451 человек.Растет и количество инфицированных. По последним данным, в Ростовской области зафиксировали 181 случай заражения опасным вирусом. Инфекция не щадит ни стариков, ни маленьких детей.