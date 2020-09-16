В Ростовской области за сутки умерли семь человек с коронавирусом

За сутки в Ростовской области еще семь человек умерли от коронавируса. Об этом сообщает региональное правительство.По данным на 18 сентября, в Ростовской области зафиксировали 172 зараженных опасным вирусом. Жертвами инфекции стали семь человек. Это четыре женщины в возрасте от 66 лет до 81 года, а также трое мужчин в возрасте от 57 до 73 лет, все – с хроническими заболеваниями.За весь период пандемии коронавируса жертвами COVID-19 в области стали 430 человек.Чаще жертвами опасного вируса, поражающего легкие, становятся пожилые люди с имеющимися хроническими заболеваниями. Их легкие перестают работать, а сопутствующие диагнозы только усложняют течение болезни. Однако есть среди умерших и дети. Так, в начале пандемии от COVID-19 скончался 12-летний ребенок.