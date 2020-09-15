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В Ростовской области еще семь человек скончались от коронавируса

В Ростовской области еще семь человек скончались от коронавируса
В Ростовской области продолжает расти количество смертей от коронавируса. Новые данные сообщает правительство донского региона.

По данным на 17 сентября, в Ростовской области за сутки умерло семь человек. Это четыре женщины в возрасте от 53 до 80 лет, а также трое мужчин в возрасте от 65 до 70 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, а также другими сопутствующими заболеваниями. Так, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 423 человека.

Постепенно увеличивается количество не только умерших, но и зараженных опасным вирусом. Так, за сутки в Ростове была зафиксирована вспышка заражения коронавирусом. Впервые за несколько месяцев в донской столице число новых заболевших превысило 100 человек. При этом давать каких-то прогнозов о возможном возвращении к режиму ограничений пока рано.

Общее число инфицированных в регионе насчитывает 19533 человек.

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