В Ростовской области за сутки от коронавируса вылечились 95 человек

В Ростовской области коронавирус победили уже 95 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.По данным на 4 сентября, за весь период в области от коронавируса вылечились уже 14 897 заболевших, в том числе за последние сутки – 95. В частности, в Ростове-на-Дону за все время пандемии выздоровели 5 928 человек.Впрочем, растет и количество новых заболевших. По состоянию за последние сутки в Ростовской области зафиксировано 142 новых случая заражения опасным вирусом, при этом 57 человек заразились в Ростове. Количество жертв в регионе за сутки увеличилось на шесть, в том числе двое - жители Ростова.В стране общее число заболевших за все время пандемии превысило миллион человек.