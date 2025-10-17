Советы по подготовке дачного домика к зиме дала дачница из Ростовской области

Фото: Нейросеть

С приходом осени наступает пора активной подготовки загородного участка и построек к зимнему периоду. Евгения Шестакова, опытный садовод из Ростовской области, поделилась с новостным порталом DonDay рекомендациями по грамотной подготовке дачного дома к холодам как внутри, так и снаружи.Причины для закрытия дачи на зиму могут быть разнообразны. Некоторые строения не предназначены для эксплуатации при низких температурах, другие расположены в отдаленной местности, что делает поездки нерентабельными. В ряде случаев хозяева уезжают на зимний период в более теплые края, и жилище остается без присмотра. В любом случае, по окончании дачного сезона необходимо привести дом в порядок и подготовить к наступлению холодов, – поясняет Евгения.Все сооружения на участке, включая дачный домик, гараж и прочие, следует тщательно проверить на предмет наличия трещин и пробоин, через которые могут проникать холод и сырость. Обнаруженные дефекты рекомендуется заделать монтажной пеной и досками.При наличии загрязнений или неприятного запаха в колодце, его необходимо очистить и обеззаразить. Септик перед наступлением зимы рекомендуется полностью откачать и заполнить водой, чтобы предотвратить деформацию под воздействием морозов.Если водопровод не будет эксплуатироваться в зимний период, перед наступлением заморозков следует прекратить подачу воды и слить ее из системы.Не стоит забывать о мебели. В неотапливаемом помещении зачастую наблюдается повышенная влажность. Найдите сухое место для хранения садового инвентаря, мебели и иных предметов, чувствительных к влаге и низким температурам.Грызуны представляют собой значительную угрозу для дачного дома. В осенне-зимний период они способны нанести серьезный ущерб имуществу. Разложите отравляющие вещества для мышей и крыс и установите мышеловки.