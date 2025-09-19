Донская дачница поделилась советами подготовки участка к зиме

Фото: Donday

Жительница дачного поселка в Ростовской области поделилась опытом подготовки сада к зиме. Евгения Шестакова, опытный садовод, рассказала, как правильно подготовить теплицы и участок к холодному сезону.Ухоженный участок – гордость садовода и место для отдыха. Важно заботиться о нем не только весной и летом, но и осенью. Евгения утверждает, что для хорошего урожая в будущем году нужно внести в почву перегной и удобрения. До заморозков можно сажать саженцы вишни, сливы или яблони, выбирая морозостойкие сорта.– Уберите листья, ветки и мусор под деревьями. Обработайте стволы защитными средствами от вредителей. Для защиты корней от мороза мульчируйте приствольные круги опилками или корой. Очистите инструменты и уберите их в сарай, – советует Евгения.Если у вас разборные теплицы, разберите их. Уберите листья с участка. Упавшие листья вредны для яблонь и слив. Листья груши и некоторых декоративных растений можно компостировать.Листья на газоне нежелательны, потому что трава под ними гниет и болеет. Кроме листьев, в саду может быть другой мусор, например, упавшие плоды, которые могут стать источником болезней.Важно обрезать деревья и кустарники, не только плодовые, но и декоративные. Клены и березы могут сильно разрастаться и мешать другим растениям. Обрезку лучше проводить до устойчивых заморозков, когда температура выше -10 градусов.Осенью обрезают, оставляя пенек, который удаляют весной. Длинные ветви с плодами и листьями легко ломаются, поэтому необходима корректирующая обрезка.Кустарники можно обрезать осенью или весной. Срезы обработайте садовым варом. У смородины, крыжовника и жимолости удаляют ветви старше 5 лет, так как они мало плодоносят. Малину прореживают. У роз удаляют листву осенью перед укрытием на зиму.Хвойные деревья лучше обрезать осенью, когда они выделяют меньше смолы. Для хвойных пород применяется формирующая обрезка, направленная на сдерживание роста. Важно не обрезать больше трети всех ветвей.