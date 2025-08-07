В Ростовской области 8 августа ожидаются мощные магнитные бури

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

В Ростовской области специалисты прогнозируют мощные магнитные бури 8 августа. Информацию сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.На Солнце случились сразу две мощные вспышки. Однако активность дневного светила несколько дней не превышала нормальных значений. Выброс солнечной массы зафиксировали уже 6 августа. Влиять на Землю он начнет 8 августа.Магнитные бури начнутся около полуночи. По силе они достигнут балла G2 (средняя буря). Продолжаться шторм будет вплоть до 10 августа. Не исключено, что влияние на Землю может усилиться спустя пару дней.