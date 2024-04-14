В Ростове с 14 апреля ожидаются мощные магнитные бури

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону с 14 апреля ожидаются мощные магнитные бури. Информацию сообщили в Лаборатории Солнечной астрономии.Геомагнитный шторм начнется уже в 09:00, серия ударов атакует землю до полуночи. Буря оценивается по силе в 4 балла. На следующий день ситуация будет аналогичной. Мощные магнитные удары обрушатся с 03:00 до 09:00.Метеозависимым людям в этот период придется нелегко. Чтобы избежать недомоганий, следует больше отдыхать и воздержаться от вредной пищи.