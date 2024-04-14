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В Ростове с 14 апреля ожидаются мощные магнитные бури

В Ростове с 14 апреля ожидаются мощные магнитные бури
В Ростове-на-Дону с 14 апреля ожидаются мощные магнитные бури. Информацию сообщили в Лаборатории Солнечной астрономии.

Геомагнитный шторм начнется уже в 09:00, серия ударов атакует землю до полуночи. Буря оценивается по силе в 4 балла. На следующий день ситуация будет аналогичной. Мощные магнитные удары обрушатся с 03:00 до 09:00.

Метеозависимым людям в этот период придется нелегко. Чтобы избежать недомоганий, следует больше отдыхать и воздержаться от вредной пищи.
Фото: Rostov.ru
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