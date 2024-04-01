В Ростовской области 31 марта зафиксировали новый температурный рекорд

Фото: Ростов ру.

В поселке Чертково Ростовской области зафиксировали новый температурный рекорд. Термометры показали отметку +22,6 градуса. За последние 77 лет температура днем еще ни разу не поднималась выше +20,3 градуса. В поселке первый раз за все это время столбики показали температуру +22,6 градуса.По информации сотрудников центра погоды, это только начало аномального периода. Самый пик температуры прогнозируют на 2 апреля.В Ростове-на-Дону первая неделя апреля обещает стать самой теплой за последние 4 месяца. Синоптики пообещали рекордную температуру +25 градусов на 2 апреля.